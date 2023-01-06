У рожевому костюмі і з брошкою на грудях: яскравий образ Ненсі Пелосі у Конгресі

Політикиня має чудове почуття стилю. Кожен її вихід це підтверджує.
Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі випустила у Конгресі на Капітолійському пагорбі у Вашингтоні.
Вона з'явилася там у яскравому діловому образі. На політикині був білий топ і рожевий костюм, який складався із приталеного жакета і прямих штанів.
До лацкану жакета Пелосі прикріпила брошку у вигляді американського прапора.
Аутфіт Ненсі доповнила акуратним укладанням, макіяжем із акцентом на рожевій помаді і перлинними сережками.
Нагадаємо, раніше Пелосі сфотографували поряд із українським прапором із Бахмута.
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