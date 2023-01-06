У рожевому костюмі і з брошкою на грудях: яскравий образ Ненсі Пелосі у Конгресі

Політикиня має чудове почуття стилю. Кожен її вихід це підтверджує.

Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі випустила у Конгресі на Капітолійському пагорбі у Вашингтоні.

Вона з'явилася там у яскравому діловому образі. На політикині був білий топ і рожевий костюм, який складався із приталеного жакета і прямих штанів.

Ненсі Пелосі / Фото: Associated Press

До лацкану жакета Пелосі прикріпила брошку у вигляді американського прапора.

Ненсі Пелосі / Фото: Associated Press

Аутфіт Ненсі доповнила акуратним укладанням, макіяжем із акцентом на рожевій помаді і перлинними сережками.

Нагадаємо, раніше Пелосі сфотографували поряд із українським прапором із Бахмута.

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