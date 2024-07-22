У рожевому костюмі і з хвилястим укладанням: принцеса Єлизавета вийшла у світ з братом

У Бельгії продовжуються святкові заходи з нагоди Національного дня. Принцеса Єлизавета – старша дочка короля Філіпа та королеви Матильди – разом із молодшим братом принцом Еммануелем, була присутня на спеціальному заході на честь свята.

Принцеса Єлизавета з братом принцом Еммануелем та матір'ю королевою Матильдою / Фото: Getty Images

22-річна принцеса була вбрана цього разу знову в рожевий аутфіт. На ній був костюм, що складався з блузи та штанів, який вона доповнила нюдовими босоніжками на платформі та плетеною сумкою на плечі. Волосся майбутня королева розпустила, зробивши легке хвилясте укладання та денний макіяж.

Принцеса Єлизавета з братом принцом Еммануелем / Фото: Getty Images

Днем раніше принцеса відвідала месу разом зі своєю сім'єю, де з'явилася у сукні кольору фуксії з кейпнакидкою та обідком до тону. Схоже, рожевий колір – її улюблений, тому що Єлизавета часто обирає вбрання цього відтінку для своїх світських виходів.

Бельгійська королівська родина / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали, хто така принцеса Єлизавета і, коли вона має стати новою королевою Бельгії.

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