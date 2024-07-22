У рожевому костюмі і з хвилястим укладанням: принцеса Єлизавета вийшла у світ з братом

Бельгійська принцеса Єлизавета продемонструвала на публіці ще один лук рожевого відтінку.
У Бельгії продовжуються святкові заходи з нагоди Національного дня. Принцеса Єлизавета – старша дочка короля Філіпа та королеви Матильди – разом із молодшим братом принцом Еммануелем, була присутня на спеціальному заході на честь свята.
22-річна принцеса була вбрана цього разу знову в рожевий аутфіт. На ній був костюм, що складався з блузи та штанів, який вона доповнила нюдовими босоніжками на платформі та плетеною сумкою на плечі. Волосся майбутня королева розпустила, зробивши легке хвилясте укладання та денний макіяж.
Днем раніше принцеса відвідала месу разом зі своєю сім'єю, де з'явилася у сукні кольору фуксії з кейпнакидкою та обідком до тону. Схоже, рожевий колір – її улюблений, тому що Єлизавета часто обирає вбрання цього відтінку для своїх світських виходів.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, хто така принцеса Єлизавета і, коли вона має стати новою королевою Бельгії.
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