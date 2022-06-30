У рожевому костюмі і з парасолькою: перша міністерка Шотландії в елегантному образі з'явилася на вечірці у саду

У рожевому костюмі і з парасолькою: перша міністерка Шотландії в елегантному образі з'явилася на вечірці у саду

Нікола Стерджен обрала для свого аутфіту ніжний відтінок рожевого.

Перша міністерка Шотландії Нікола Стерджен відвідала вечірку в саду у палаці Голіруд в Единбурзі. У Шотландії нині перебувають члени королівської сім’ї, там триває Королівський тиждень.

Нікола Стерджен / Фото: Getty Images

Пані Стерджен продемонструвала на заході елегантний образ. На ній був рожевий костюм, який складався із сукні-футляра і приталеного жакета зі срібними ґудзиками.

Вбрання вона скомбінувала з елегантним рожевим капелюшком та бежевими туфлями. Аутфіт Нікола завершила срібними прикрасами. У руці вона тримала парасольку.

Нагадаємо, на вечірці в саду також були принц Чарльз, королівська принцеса Анна, графиня Весекська Софі та принц Едвар.

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