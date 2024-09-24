У рожевому костюмі і з прикрасами: Джилл Байден на зустрічі з Оленою Зеленською

73-річна перша леді мала красивий вигляд на заході у Нью-Йорку.
Джилл Байден разом із Оленою Зеленською взяли участь у заході "Забезпечення майбутнього дітям: подолання нових викликів для м’якої сили", який відбувся на полях Саміту майбутнього та 79-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.
Перша леді США обрала для своєї появи красивий діловий образ. На ній був рожевий костюм, який складався з сукні-футляра і приталеного однобортного жакета.
Джилл зробила традиційне укладання з локонами, макіяж із акцентом на очах, у вухах були діамантові сережки, на шиї – ланцюжки з підвісками, на зап'ясті – перлинний браслет, а до лацкану вона прикріпила вишукану брошку з діамантами.
Олена Зеленська ж продемонструвала діловий образ у бежевому штанному костюмі і з цікавою брошкою.
Нагадаємо, Джилл Байден на заході у Білому домі з'явилася у молочно-білому штанному костюмі Schiaparelli із застібкою у вигляді золотого замку та із золотими ґудзиками на манжетах.
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