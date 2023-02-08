У рожевому костюмі і з українським прапором на грудях: Ненсі Пелосі на виступі Байдена

Вчора, 7 лютого, ексспікерка Палати представників США Ненсі Пелосі відвідала виступ президента США Джо Байдена з промовою про стан країни на спільній сесії Конгресу у Капітолії у Вашингтоні.

Ненсі Пелосі / Фото: Associated Press

Для такої події Пелосі обрала яскравий образ. На ній був діловий штанний костюм рожевого кольору і білий топ. До лацкану жакета вона пркиріпила золоту брошку, яка складалася із золотого кола і двох прапорів – американського і українського.

Ненсі Пелосі / Фото: Associated Press

Конгресменка зробила укладання з прикореневим об'ємом, макіяж із рожевою помадою і прикрасила вуха перлинними сережками-пусетами.

Ненсі Пелосі / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Ненсі Пелосі разом зі своїм чоловіком сходила на концерт у Лос-Андежелесі. Того дня вона продемонструвала жіночний образ у блакитній обтислій сукні з асиметричним вирізом.

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