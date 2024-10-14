У рожевому костюмі і з українським прапором на грудях: Ненсі Пелосі в яскравому образі виступила в Лондоні

84-річна політикиня мала гарний вигляд.
Колишня спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі виступила у Chatham House у Лондоні, де обговорила виклики американській демократії та важливість лідерства у рік виборів.
Політикиня продемонструвала яскравий діловий образ. На ній були білий топ і рожевий костюм, який складався з жакета з одним рожевим ґудзиком і прямих штанів зі стрілками.
Вбрання Пелосі скомбінувала з рожевими гостроносими замшевими туфлями-човниками.
Ненсі зробила укладання з локонами, макіяж з рожевим відтінком помади, шию вона прикрасила перлинним намистом, а до лацкану прикріпила значок у вигляді американського та українського прапорів.
Нагадаємо, Ненсі Пелосі на шоу "Good Morning America" одягла небесно-блакитний костюм, який складався з подовженого жакета і широких штанів зі стрілками.
Читайте також:
- У рожевому костюмі і замшевих туфлях-човниках: 83-річна Ненсі Пелосі продемонструвала яскравий аутфіт
- У білосніжному костюмі і перлах: Ненсі Пелосі виступила на пресконференції
- У сукні-футлярі і з синьо-жовтим браслетом: папараці заскочили 82-річну Ненсі Пелосі на вулицях Нью-Йорка