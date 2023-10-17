У рожевому костюмі і замшевих туфлях-човниках: 83-річна Ненсі Пелосі продемонструвала яскравий аутфіт

Ексспікерка Палати представників США своїм чудовим виглядом підтверджує, що вік – це просто цифри у паспорті.

Ненсі Пелосі взяла участь у розмові на The 92nd Street Y у Нью-Йорку.

Для своєї появи 83-річна політикиня обрала яскравий діловий лук, який дуже їй пасував. На Пелосі був рожевий костюм, який складався із прямих штанів зі стрілками і подовженого жакета з ґудзиком, та білий топ. Вона мала чудовий і стрункий вигляд.

Ненсі Пелосі / Фото: Associated Press

Вбрання Пелосі доповнила рожевими замшевими туфлями-човниками.

Ненсі Пелосі / Фото: Associated Press

Ненсі зробила зачіску з прикореневим об'ємом і боковим проділом, макіяж із помадою малинового відтінку і прикрасила вуха масивними перлинними сережками-пусетами. На руці у неї був срібний годинник. Молочний манікюр завершив аутфіт політикині.

Ненсі Пелосі / Фото: Associated Press

Ненсі Пелосі / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Ненсі Пелосі любить носити штанні костюми. На фестиваль єврейського кіно у Сан-Франциско вона прийшла у блакитному костюмі і блакитних туфлях.

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