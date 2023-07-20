У рожевому костюмі та кокетливому капелюсі: королеву Маргрете II сфотографували на яхті

Королева Данії Маргрете вирушила у свою літню відпустку, яка їй так необхідна після проблем зі здоров'ям, з якими монархиня мала справу цього року і конфліктів з родичами.

Її Величність королеву сфотографували на борту данської королівської яхти Даннеброг у гавані Сондерборг. 83-річна Маргрете була в ніжно-рожевій сукні прямого силуету та короткому жакеті, а також капелюсі підібраному до тону вбрання з білою квіткою. Її Величність одягла білі рукавички та взяла білу сумку.

Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

Маргрете II одягла рожеві сережки-кліпси та зробила яскравий червоний манікюр. А взута була в білі шкіряні туфлі без підборів. Від того часу, як їй зробили операцію на спині, монархиня пересувається з тростиною.

Літні канікули вона проведе у королівській резиденції замку Граастен на півдні країни.

Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

Нагадаємо, днями королева досягла важливої віхи, ставши монархинею, що править найдовше в історії скандинавської країни, перевершивши в цьому короля Крістіана IV.

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