У рожевому костюмі та сандалях: королева Летиція сходила на шопінг із доньками

Іспанська королівська родина перебуває на відпочинку в Пальма-де-Майорці.
Королева Летиція сходила зі своїми доньками та свекрухою на шопінг під час їхньої щорічної відпустки в Пальма-де-Майорці.
Цього дня 51-річна Летиція була одягнена в рожевий костюм, який складався з топу в принт тай-дай від Babbaki і максіспідниці від цього ж бренду, який вона поєднувала з плетеними нюдовими сандалями The Trenza і білою плетеною сумкою через плече від Deco Etxe.
Летиція розпустила волосся, у вухах у неї були золоті сережки Isabel Guarch, в яких вона з'являлася днями на Олімпійських іграх у Парижі, на голові були сонцезахисні окуляри Сarolina Herrera, а на пальці улюблена золота каблучка.
У Пальма-де-Майорці королівська родина зазвичай проводить весь серпень. Поки Летиція з доньками насолоджується прогулянками та шопінгом, її чоловік король Філіп VI бере участь у вітрильних змаганнях на морі.
Минулого разу ми також бачили королеву Летицію в рожевій сукні в квітковий принт.
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