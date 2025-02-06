У рожевому костюмі та топі кольору бордо: елегантна королева Летиція на заході у палаці

Королівське подружжя Іспанії головувало на щорічних зборах директорів Інституту Сервантесу в Palacio Real de El Pardo в Мадриді.
Це засідання мало відбутися у листопаді, але було відкладено через ураган ДАНА, що обрушився на Валенсію. На цьому заході було вручено престижну премію "Ñ" — нагороду, яка відзначає роботу видатних осіб у міжнародній проєкції іспанської мови. Цього року її одержав корейський іспаніст Пак Чул, почесний професор іспанської літератури в Університеті Ханкук у Південній Кореї.
З цієї нагоди королева Летиція одягла елегантний штанний костюм Hugo Boss блідо-рожевого кольору, який ми вже бачили на ній раніше 2019 року на виставці у Мадриді.
Під блейзер Летиція одягла бордовий топ і йому до тону підібрала туфлі-човники з лакованої шкіри. У неї на обличчі був макіяж в улюблених рожевих відтінках, волосся розпущене і красиво укладене, а у вухах виблискували сережки-висячки з рубінами та діамантами. На пальці у неї була каблучка Coreterno.
Король Філіп VI був одягнений у сірий костюм у клітинку, блакитну сорочку та краватку в принт, підібрану до тону вбрання його дружини.
А нещодавно ми показували, як королева Летиція повторила образ, в якому сяяла під час візиту до Данії з королевою Мері.
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