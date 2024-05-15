В рожевому костюмі та з гарним кулоном на шиї: кронпринцеса Вікторія приїхала на важливий захід

Її Високість була присутньою на святкуванні 25-річчя Страмадагену у Стокгольмі.

День Страми – це шведська стратегічна програма боротьби зі стійкістю до антибіотиків, яка була сформована як добровільна мережа органів влади та організацій на національному рівні. Головна мета – зберегти ефективність антибіотиків у людей і тварин.

На захід, який відбувся в історичному готелі Hasselbacken у Стокгольмі, кронпринцеса Вікторія приїхала в ніжно-рожевому штанному костюмі, під жакет одягла трохи світліший за тоном топ, підібрала клатч зі зміїної шкіри і взула замшеві коричневі туфлі. Вікторія зібрала волосся в низький пучок, зробила денний натуральний макіяж, одягла сережки-вісячки з камінням і золоту прикрасу з підвіскою на шиї.

Кронпринцеса Вікторія / Фото: Getty Images

Шведська принцеса любить носити штанні костюми, і вони їй дуже пасують. Одним з улюблених демократичних брендів принцеси є Zara.

Кронпринцеса Вікторія в костюмі від Zara / Фото: Getty Images