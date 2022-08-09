У рожевому мереживному костюмі: міністерка закордонних справ Південної Африки на діловій зустрічі

Міністерка закордонних справ Південної Африки Наледі Пандор днями зустрічала у себе в гостях у Преторії державного секретаря США Ентоні Блінкена.

Наледі Пандор / Фото: Associated Press

Для ділової зустрічі Пандор обрала рожеву мереживну сукню максі і такий самий жакет без коміра. До вбрання вона взула чорні балетки і підібрала невелику чорну сумочку.

Наледі Пандор / Фото: Associated Press

Свій образ міністерка завершила сережками-цвяшками і зачіскою з африканськими кісками.

Наледі Пандор / Фото: Associated Press

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