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У рожевому мереживному костюмі: міністерка закордонних справ Південної Африки на діловій зустрічі

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У рожевому мереживному костюмі: міністерка закордонних справ Південної Африки на діловій зустрічі

Наледі Пандор / Фото: Associated Press

Наледі Пандор зустрілася з державним секретарем США.

Міністерка закордонних справ Південної Африки Наледі Пандор днями зустрічала у себе в гостях у Преторії державного секретаря США Ентоні Блінкена.

Наледі Пандор / © Associated Press
Наледі Пандор / Фото: Associated Press

Для ділової зустрічі Пандор обрала рожеву мереживну сукню максі і такий самий жакет без коміра. До вбрання вона взула чорні балетки і підібрала невелику чорну сумочку.

Наледі Пандор / © Associated Press
Наледі Пандор / Фото: Associated Press

Свій образ міністерка завершила сережками-цвяшками і зачіскою з африканськими кісками.

Наледі Пандор / © Associated Press
Наледі Пандор / Фото: Associated Press

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