У рожевому міні та оливковій куртці: леді Амелія Віндзор на вечірці в Лондоні

Британська аристократка леді Амелія Віндзор сходила на чергову тусовку.
28-річна дочка Джорджа Віндзора, графа Сент-Ендрюса, була заскочена дорогою на Barbie launch party, що відбулася в Музеї дизайну в Лондоні.
Амелія одягла цього дня ніжно-рожеву коротку сукню та оливкову куртку з блакитним хутряним коміром. Лук свій аристократка доповнила шкіряними смарагдовими лоферами на платформі та рожевою сумкою-будиночком від бренду Lulu Guinness, який вже носила багато разів.
Коротке біляве волосся леді Амелії було розпущене, вона також зробила легкий макіяж очей і підкреслила губи рожевим блиском. А у вухах у неї сяяло кілька золотих сережок.
До речі, з цією сумкою дівчина вже з'являлася на публіці під час нещодавнього візиту до музею Вікторії та Альберта у Лондоні на виставці, яка була присвячена супермоделі 90-х Наомі Кемпбелл.
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