У рожевому пальті і перлинних сережках: красива Джилл Байден на святі у Білому домі

Президент США Джо Байден і перша леді Джилл Байден на честь Великодня (31 березня християни західного обряду святкували Великдень) влаштували на території Білого дому святкування, яку прикрасили тематичними декораціями у вигляді великодніх яєць і зайців.

Президентське подружжя спочатку привітало гостей із балкону Блакитної кімнати. Вони виступили з промовами.

Джилл і Джо Байдени / Фото: Associated Press

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Потім Байдени вийшли до публіки разом із віцепрезиденткою Камалою Гарріс і її чоловіком Дагом Емгоффом.

Джилл і Джо Байдени, Камала Гарріс і Даг Емгофф / Фото: Associated Press

А далі вони спостерігали, як діти та їхні батьки катали великодні яйця.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Ще Джилл Байден у саду Жаклін Кеннеді прочитала дітлахам книжку "Бурий ведмідь".

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Публіку також розважали люди, переодягнені у великодніх зайців.

Перша леді мала цього дня красивий вигляд. На ній було елегантне рожеве пальто на затин із бантиком, рожева водолазка і замшеві темно-бежеві чоботи на підборах.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Аутфіт Джилл доповнила зачіскою з локонами, макіяжем смокі-айс, сережками з перлами і золотими браслетами.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

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