У рожевому пальті і перлинних сережках: красива Джилл Байден на святі у Білому домі

Джилл Байден продемонструвала новий ефектний аутфіт.
Президент США Джо Байден і перша леді Джилл Байден на честь Великодня (31 березня християни західного обряду святкували Великдень) влаштували на території Білого дому святкування, яку прикрасили тематичними декораціями у вигляді великодніх яєць і зайців.
Президентське подружжя спочатку привітало гостей із балкону Блакитної кімнати. Вони виступили з промовами.
Потім Байдени вийшли до публіки разом із віцепрезиденткою Камалою Гарріс і її чоловіком Дагом Емгоффом.
А далі вони спостерігали, як діти та їхні батьки катали великодні яйця.
Ще Джилл Байден у саду Жаклін Кеннеді прочитала дітлахам книжку "Бурий ведмідь".
Публіку також розважали люди, переодягнені у великодніх зайців.
Перша леді мала цього дня красивий вигляд. На ній було елегантне рожеве пальто на затин із бантиком, рожева водолазка і замшеві темно-бежеві чоботи на підборах.
Аутфіт Джилл доповнила зачіскою з локонами, макіяжем смокі-айс, сережками з перлами і золотими браслетами.
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