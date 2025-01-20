У рожевому пальті і з квітковими сережками: дружина віцепрезидента Джея Ді Венса у ніжному луку з'явилася на інавгураціїї

Уша Венс зробила ставку на жіночне вбрання ніжного відтінку.
Обраний віцепрезидент Джей Ді Венс і його дружина Уша Венс відвідали ранкову службу у церкві Святого Іоанна у Вашингтоні, яка відбулася перед інавгурацією обраного президента США Дональда Трампа. Після чого подружжя прибуло на церемонію у Капітлолії.
Уша обрала для своєї появи ніжний аутфіт. На ній було рожеве пальто А-силуету з тонким поясом в тон і таким самим шарфом. Вбрання вона скомбінувала із рукавичками і замшевими гостроносими чоботами пудрового кольору.
Місіс Венс зробила елегантну зачіску, макіяж із рожевою помадою і прикрасила вуха романтичиними сережками у вигляді квітів.
Нагадаємо, Уша Венс на світському вечорі у Національному музеї будівництва у Вашингтоні постала в елегантній оксамитовій чорній сукні максі від Oscar de la Renta.
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