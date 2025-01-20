У рожевому пальті і з квітковими сережками: дружина віцепрезидента Джея Ді Венса у ніжному луку з'явилася на інавгураціїї

Обраний віцепрезидент Джей Ді Венс і його дружина Уша Венс відвідали ранкову службу у церкві Святого Іоанна у Вашингтоні, яка відбулася перед інавгурацією обраного президента США Дональда Трампа. Після чого подружжя прибуло на церемонію у Капітлолії.

Джей Ді Венс та Уша Венс / Фото: Associated Press

Джей Ді Венс та Уша Венс / Фото: Associated Press

Уша обрала для своєї появи ніжний аутфіт. На ній було рожеве пальто А-силуету з тонким поясом в тон і таким самим шарфом. Вбрання вона скомбінувала із рукавичками і замшевими гостроносими чоботами пудрового кольору.

Джей Ді Венс та Уша Венс / Фото: Associated Press

Місіс Венс зробила елегантну зачіску, макіяж із рожевою помадою і прикрасила вуха романтичиними сережками у вигляді квітів.

Джей Ді Венс та Уша Венс / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Уша Венс на світському вечорі у Національному музеї будівництва у Вашингтоні постала в елегантній оксамитовій чорній сукні максі від Oscar de la Renta.

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