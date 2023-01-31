У рожевому пальті, сукні і перлах: Джилл Байден зустрілася з військовими і дітьми

Джилл Байден зустрілася із сім'ями військових у Центрі сімейних ресурсів у Форт-Драмі, штат Нью-Йорк. Цей візит є частиною ініціативи Байдена "Об’єднання зусиль" для підтримки сімей військових і ветеранів, опікунів і постраждалих.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Перша леді також зустрілася з дітьми у Центрі розвитку дітей Саут-Ріва-Рідж у Форт-Драмі. Школярі вручили місіс Байден листівки Hearts and Crafts, які будуть представлені на виставці до Дня святого Валентина у Білому домі.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Цього дня Джилл продемонструвала ніжний монохромний аутфіт. На ній була рожева сукня міді і елегантне рожеве пальто А-силуету.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Знявши верхній одяг, перша леді постала у приталеному рожевому жакеті. Вбрання вона поєднала із чорним шарфом і чорними замшевими чоботами на стійких підборах.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Байден зробила укладання з легкими локонами, макіяж із блискучими тінями на повіках, прикрасила вуха перлинними сережками, шию – довгим намистом.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Джилл Байден віддала в дар в Національному музеї американської історії свої інавгураційні образи. Ці луки увійдуть до колекції особистих речей перших леді США, де представлено 27 суконь.

Читайте також: