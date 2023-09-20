У рожевому пальті та капелюсі-таблетці: королева Камілла з королем Чарльзом прибули до Франції

Королівське подружжя вже прибуло до аеропорту Орлі і готуються до державного бенкету у Версальському палаці, який відбудеться сьогодні ввечері.

Король Чарльз та королева Камілла приїхали до Франції / Фото: Associated Press

В аеропорту Чарльза та Каміллу вітала прем'єр-міністр Франції Елізабет Борн від імені президента Еммануеля Макрона та уряду Франції. А також посол Великої Британії у Франції дама Менна Роулінгс та посол Франції у Сполученому Королівстві Елен Трее-Дюшен.

Король Чарльз та королева Камілла приїхали до Франції / Фото: Associated Press

Їхня перша зупинка була біля Тріумфальної арки, де короля і королеву офіційно вітали президент Еммануель Макрон та його дружина Бріжит. До речі, Тріумфальна арка була тим місцем, де мати Чарльза, покійна королева Єлизавета II, отримала урочистий прийом у Франції під час свого останнього державного візиту 2014 року.

Король Чарльз та королева Камілла приїхали до Франції / Фото: Associated Press

76-річна Камілла сьогодні була в рожевій сукні-пальті з вовняного крепу від Fiona Clare, у рожевому капелюсі-пігулці з візерунком у вигляді листя від Philip Treacy, а в руках тримала сіру сумку Charlotte Elizabeth. У королеви на шиї було перлинне намисто з діамантовою застібкою, а також вона одягла перлинні сережки-кліпси (вуха Камілли не проколоті).

Король Чарльз та королева Камілла приїхали до Франції з Еммануелем та Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Чарльз був у темно-синьому костюмі в смужку, білосніжній сорочці і підібрав строкату краватку. Монарх завжди приділяє увагу таким елементам, як хустка в нагрудній кишені, цього разу вона була підібрана до тону краватки.

Король Чарльз та королева Камілла приїхали до Франції / Фото: Associated Press

Цього вечора король і королева стануть почесними гостями на державному бенкеті у Версальському палаці, влаштованому президентом Макроном.

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