У рожевому пальті та капелюсі з квіткою: гарний вихід королеви Максими на урочистому заході

Принцеса Оранська Катаріна-Амалія відсвяткувала 18-річчя.

З цієї нагоди сьогодні принцеса була представлена ​​у Державній раді. На офіційний захід вона приїхала зі своїми батьками – королевою Максимою та королем Віллемом-Олександром.

Королівську сім'ю сфотографували, коли вони прямували на позачергове засідання Державної ради у Бальзаалі у Гаазі. Цей офіційний момент є історичним. Раніше до сходження на трон Віллема-Олександра в Нідерландах правили королеви – королева Беатрікс (мати Віллема-Олександра) та королева Юліанна (мати Беатрікс). Все XX століття у Нідерландах царювали лише жінки. І, мабуть, у ХХІ столітті ця традиція знову повернеться. Хоча нещодавно Катаріна-Амалія і заявила у своїй біографічній книжці, що не почувається готовою стати королевою і попросить свою матір втрутитися, якщо її батько, король Віллем-Олександр, якому 54 роки, раптово помре.

Королева Максима та король Віллем-Олександр із дочкою принцесою Катаріною-Амалією / Getty Images

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Сьогодні на захід підтримати доньку приїхала королева Максима. Вона була в яскравому рожевому пальті з широким поясом на талії та в капелюсі з великою квіткою. На ній були рукавички, а в руках клатч та кейп-пальто. Максима була в туфлях-човниках, з розпущеним волоссям і сережками-цвяшками у вухах.

Катаріна-Амалія сьогодні одягнена в асиметричну сукню міді у дрібний квітковий принт, пальто та чорні туфлі на підборах. В руках у неї клатч, а волосся розпущене. Її батько король Віллем-Олександр був одягнений у костюм.

Король Віллем-Олександр із дочкою принцесою Катаріною-Амалією / Getty Images

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