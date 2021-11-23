У малиновому пальті та перлах: Джилл Байден зустріла різдвяну ялинку

До Білого дому доставили різдвяне дерево.
Учора, 22 листопада, у Білому домі офіційно почали готуватися до Різдва.
Джилл Байден прийняла головний атрибут свята – різдвяну ялинку, яка традиційно буде встановлена у Блакитній кімнаті.
Дерево привезли на зеленому візку, прикрашеному різдвяними вінками, і запряженому двома кіньми. У цей момент грала композиція O Christmas Tree.
Ялинку висотою 6 метрів доставили з округу Еш, штат Північна Кароліна.
Джилл оглянула ялинку і відірвала гілочку, яку дала однорічному онукові – Бо Байдену, синові Гантера Байдена.
У цей день перша леді мала чудовий вигляд. Вона була у хорошому настрої. Пані Байден була одягнена у малинове пальто, під яким на ній було біле вбрання, та чорні замшеві чоботи.
Шию прикрашало перлове довге намисто, а вуха – перлинні сережки-пусети. Байден зробила собі укладання з локонами та макіяж з акцентом на очах.
Нагадаємо, минулого року різдвяну ялинку зустрічала колишня перша леді США — Меланія Трамп. Для такої події вона обрала стильний лук. На ній було оверсайз-пальто з принтом "гусяча лапка" від бренду Balenciaga та чорні замшеві ботильйони на шпильці. Свій аутфіт Трамп доповнила чорними шкіряними рукавичками.
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