У рожевому пальті та у бежевих чоботях: герцогиня Единбурзька з чоловіком та сином на великодній службі

Герцог та герцогиня Единбурзькі відвідали великодню службу з рештою членів королівської родини сьогодні.
Софі приїхала до каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку в рожевому пальті від Catherine Walker & Co, до якого підібрала бежевий капелюх цікавої форми від Philip Treacy, високі чоботи на невисоких квадратних підборах і клатч-конверт Sophie Habsburg.
Герцогиня Единбурзька розпустила волосся, зробила легкий макіяж і одягла сережки у вигляді квітки з різнокольоровим камінням.
Її чоловік принц Едвард, герцог Единбурзький був у чорному класичному костюмі, білій сорочці та у синій краватці з рожевим принтом, мабуть підбирав до тону пальта дружини. А син Джеймс одягнув темно-синій костюм, білу сорочку та непримітну краватку.
Це перший публічний вихід подружжя з новими титулами, які король Чарльз надав їм минулого місяця на день народження принца Едварда.
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