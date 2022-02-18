У рожевому пальті та з квітковим браслетом: Джилл Байден зустрілася зі школярами

У рожевому пальті та з квітковим браслетом: Джилл Байден зустрілася зі школярами

Перша леді США продемонструвала ніжний аутфіт.

Джилл Байден приймала у себе в гостях у Білому домі дітей та співробітників з початкової школи Ейтона. Перша леді поспілкувалася з ними та провела екскурсію резиденцією.

Джилл Байден / Associated Press

З цієї нагоди дружина президента обрала ніжний аутфіт. На ній було світло-рожеве пальто вільного крою, яке вона поєднала зі світлими замшевими босоніжками на шпильках та зі світлими колготками у сітку.

Джилл Байден / Associated Press

На обличчя Джилл одягла дві маски – чорну, а зверху рожеву. Руку вона прикрасила браслетом із ніжними квітами, а вуха – гарними сережками у вигляді квітів.

Джилл Байден / Associated Press

Укладання з локонами та макіяж з акцентом на очах завершили образ.

Джилл Байден / Associated Press

Раніше пані Байден продемонструвала на заході у Білому домі ніжний лук у білому костюмі із золотими декоративними ґудзиками, який складався з блузки та спідниці-олівця. Вбрання чудово сиділо на її фігурі.

Джилл Байден / Associated Press

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