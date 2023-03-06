У рожевому пальті з веганської шкіри: стильна Сара Йоркська відвідала Лос-Анджелес

Сара Йоркська приїхала до Лос-Анджелеса і вже встигла потрапити під приціл фотографів.

63-річна Сара відвідала останній день кінофестивалю в Лос-Анджелесі, куди приїхала в рожевому плащі з веганської шкіри від Alice + Olivia, в якому раніше вже знімалася у фотосеті та підібрала до нього темну шовкову блузку з рюшами від The Fold London та рожеві штани-кльоші із чорними лампасами від Serena Bute London. Взута герцогиня була в чорні чоботи на підборах, а в руці тримала маленький сріблястий клатч.

Сара Йоркська / Фото: Getty Images

Руде волосся Сари було розпущене і трохи накручене. Герцогиня зробила легкий макіяж, підкресливши очі, одягла сережки-висячки та дорогоцінний браслет.

Нагадаємо, нещодавно в цьому ж рожевому пальті Сара Йоркська позувала в студії під час знімань фотосесії.

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