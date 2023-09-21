У рожевому плащі та штанах: перший світський вихід Сари Йоркської після перенесеної мастектомії

Це її перший виїзд із Великої Британії після перенесеної операції з видалення раку молочної залози.

Сара відвідала організації "Дочки за Землю", "Життєві голоси" та запуск кампанії Міжнародного центру досліджень з проблем жінок, де з'явилася у довгому рожевому плащі з веганської шкіри Alice + Olivia, широких штанях до тону та синій блузці The Fold London. У герцогині був насичений макіяж на обличчі та лаконічні золоті сережки у вухах.

Сара Йоркська / Фото: Getty Images

Також вона відвідала інший захід у Нью-Йорку, на якому вручила нагороду зірці "Сексу у великому місті" Крістін Девіс.

"Як давній посол Фонду "Ідеальний світ", я з гордістю вручила минулого тижня премію Фонду "Ідеальний світ" 2023 року філантропу, акторці та продюсерці Крістін Девіс за її роботу як покровительки Фонду дикої природи Шелдріка і як посла доброї волі з УВК, Агентство ООН у справах біженців. Дякую, Крістін, за твій внесок у збереження дикої природи нашої планети. Ти молодець і вітаю!", - написала у підписі під спільними знімками герцогиня Йоркська.

Нагадаємо, раніше Сара Йоркська поділилася подробицями після мастектомії.

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