У рожевому штанному костюмі: королева Матильда на новому заході

Бельгійська королева Матильда завжди із задоволенням виконує свої королівські обов'язки.

Її Величність днями відвідала центр людей похилого віку Синт-Францискус у Вінкті. У рамках тижня читання вголос королева зачитала кілька уривків із книжки для літніх та молодих людей. Цього року основна увага приділяється соціальній допомозі та ініціативам між школами та будинками для людей похилого віку.

Королева Матильда / Getty Images

Матильда також охоче поспілкувалась з усіма, хто приїхав її привітати. На публіці королева-консорт з'явилася в рожевому штанному костюмі під який одягла картату блузу з бантом, а в руках тримала кілька паперових квітів.

Елегантний лук королеви доповнювало лаконічне укладання, легкий макіяж, годинник і браслет на зап'ястя, а також заручальна каблучка з сапфіром.

Королева Матильда / Getty Images

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