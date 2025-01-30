У рожевому total look: королева Максима викликала фурор несподіваним аутфітом

Королева Нідерландів продемонструвала на публіці образ у стилі Барбі.
Її Величність сьогодні брала участь у мітингу Національної коаліції фінансового здоров'я у Вунзорґпарку Де Гартенберг у Векеромі. Королева Максима є натхненницею національної коаліції.
На захід вона приїхала в рожевій блузці та штанях до тону зі стрілками, рожевому вовняному пальті, доповнивши лук коричневими черевиками на шнурівці та підборах і такою самою шкіряною сумкою. У Максими було розпущене волосся, на обличчі легкий денний макіяж, у вухах сережки з кольоровим камінням, а на пальці заручальна каблучка.
А днем раніше королева Максима відвідала урок приготування барбекю, де сяяла в сірому пальті та болотяній блузці. Цього дня королева відвідала з візитом професійний навчальний заклад SVO у Гаутені.
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