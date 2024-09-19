У рожевому вбранні й оксамитових туфлях: яскравий вихід прессекретарки Байдена

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр любить обирати для своїх робочих луків яскраві кольори.

От і цього разу на пресбрифінг у Вашингтоні вона одягла рожеве вбрання, яке складалося з жакета з розрізами по боках і короткої спідниці із зав'язками, а також чорний топ.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Аутфіт Карін доповнила улюбленими оксамитовими туфлями бежевого відтінку на шпильках.

Карін Жан-П’єр / Фото: Getty Images

У неї було об'ємне укладання з кучерями і макіяж із персиковими тінями та рожевою помадою. Вуха Жан-П'єр прикрасила золотими сережками-кільцями, шию – золотим ланцюжком із підвіскою, а руки – браслетами.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше Карін Жан-П’єр вийшла до журналістів у жовтому костюмі, який складався з приталеного жакета з асиметричним низом і спідниці-олівця, а також у чорно-білій сорочці з цікавим принтом.

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