У рожевому вбранні й оксамитових туфлях: яскравий вихід прессекретарки Байдена

Карін Жан-П’єр у короткому вбранні прийшла на роботу.
Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр любить обирати для своїх робочих луків яскраві кольори.
От і цього разу на пресбрифінг у Вашингтоні вона одягла рожеве вбрання, яке складалося з жакета з розрізами по боках і короткої спідниці із зав'язками, а також чорний топ.
Аутфіт Карін доповнила улюбленими оксамитовими туфлями бежевого відтінку на шпильках.
У неї було об'ємне укладання з кучерями і макіяж із персиковими тінями та рожевою помадою. Вуха Жан-П'єр прикрасила золотими сережками-кільцями, шию – золотим ланцюжком із підвіскою, а руки – браслетами.
Нагадаємо, раніше Карін Жан-П’єр вийшла до журналістів у жовтому костюмі, який складався з приталеного жакета з асиметричним низом і спідниці-олівця, а також у чорно-білій сорочці з цікавим принтом.
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