У рожевому вбранні з вирізом і камінням: елегантна Джилл Байден на вечері

Перша леді США обрала для появи на заході яскравий аутфіт.
Джилл Байден взяла участь у вечері Асоціації кореспондентів Білого дому у Washington Hilton.
Для такої події перша леді обрала ефектне рожеве вбрання з вирізом, обшите камінням.
Джилл зробила елегантну зачіску, випустивши локони, макіяж із рожевими тінями і чорним олівцем, а також французький манікюр. У вухах у неї були довгі сережки з камінням, а на шиї – золоті делікатні ланцюжки з підвісками.
Нагадаємо, Джилл Байден у білосніжному вбранні і з локонами виступила на музичному концерті.
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