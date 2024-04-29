У рожевому вбранні з вирізом і камінням: елегантна Джилл Байден на вечері

Перша леді США обрала для появи на заході яскравий аутфіт.

Джилл Байден взяла участь у вечері Асоціації кореспондентів Білого дому у Washington Hilton.

Для такої події перша леді обрала ефектне рожеве вбрання з вирізом, обшите камінням.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл зробила елегантну зачіску, випустивши локони, макіяж із рожевими тінями і чорним олівцем, а також французький манікюр. У вухах у неї були довгі сережки з камінням, а на шиї – золоті делікатні ланцюжки з підвісками.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Джилл Байден у білосніжному вбранні і з локонами виступила на музичному концерті.

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