У рожевому жакеті і квітковій сукні: фотографи зазнімкували прессекретарку Білого дому разом із Джо Байденом

Карін Жан-П’єр супроводжувала президента у робочу поїздку до Пенсільванії.

До об'єктивів папараці потрапила прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр, яка разом із президентом США Джо Байденом, направлялася до борта Marine One на південній галявині у Вашингтоні. Вона супроводжувала президента у робочій поїздці Пенсільванії.

Джо Байден і Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Карін мала яскравий вигляд. Вона скомбінувала рожевий жакет зі світлою сукнею-футляром із рожевим квітковим принтом та V-подібним вирізом.

Джо Байден і Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Прессекретарка уклала свої локони, прикрасила вуха сережками-кільцями, а на обличчя одягла сонцезахисні окуляри у черепаховій оправі.

Джо Байден і Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Байден був одягнений у синій костюм і світло-блакитну сорочку. Лук він завершив окулярами-авіаторами.

Нагадаємо, Карін Жан-П’єр у червоній сукні і замшевих чоботах з'явилася на роботі.

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