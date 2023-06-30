У рожевому жакеті і сережках-цвяшках: Нікола Стреджен потрапила в об'єктиви папараці

Політикиня не зраджує своїй пристрасті до яскравих жакетів.
У Лондоні папараці заскочили колишню першу міністерку Шотландії Ніколу Стерджен, коли вона приїхала дати свідчення для розслідування спалаху Covid у Британії.
Політикиня була одягнена у рожевий приталений жакет, який вона скомбінувала з чорним топом із квітковими аплікаціями та чорними штанями.
Нікола зробила укладання з прикореневим об'ємом та макіяж із чорними стрілками. Вуха вона прикрасила золотистими сережками-цвяшками, а на руці у неї був металевий браслет.
Нагадаємо, Нікола Стерджен у лютому цьогоріч під час пресконференції в Единбурзі офіційно заявила, що йде у відставку. Цю гучну заяву політикиня зробила в ефектному діловому аутфіті – у всьому червоному.
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