У рожевому жакеті і з делікатним кулоном на шиї: прессекретарка Байдена на брифінгу

Карін Жан-П'єр поповнила гардероб жакетом ніжного відтінку.
Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр на черговому брифінгу продемонструвала новий діловий образ.
Перед журналістами вона з'явилася у жакеті ніжного рожевого кольору, який поєднала з чорним топом.
На шиї у неї був делікатний кулон на тонкому золотому ланцюжку, а у вухах – улюблені золоті сережки-цвяшки. Фірмові кучері і макіяж із бронзово-персиковими тінями на повіках завершили лук Карін.
Нагадаємо, нещодавно Жан-П’єр відвідала церемонію нагородження премією Центру Кеннеді у Вашингтоні, де продемонструвала розкішний аутфіт. Вона постала там у червоній асиметричній сукні до колін з рюшами на одному плечі.
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