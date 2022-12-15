У рожевому жакеті і з делікатним кулоном на шиї: прессекретарка Байдена на брифінгу

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр на черговому брифінгу продемонструвала новий діловий образ.

Перед журналістами вона з'явилася у жакеті ніжного рожевого кольору, який поєднала з чорним топом.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

На шиї у неї був делікатний кулон на тонкому золотому ланцюжку, а у вухах – улюблені золоті сережки-цвяшки. Фірмові кучері і макіяж із бронзово-персиковими тінями на повіках завершили лук Карін.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Нагадаємо, нещодавно Жан-П’єр відвідала церемонію нагородження премією Центру Кеннеді у Вашингтоні, де продемонструвала розкішний аутфіт. Вона постала там у червоній асиметричній сукні до колін з рюшами на одному плечі.

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