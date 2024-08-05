У рожевому жакеті і з локонами: колишня віцепрезидентка Аргентини на конференції

Крістіна Фернандес де Кіршнер завжди славилася своєю любов'ю красиво одягатися.
Колишня віцепрезидентка Аргентини Крістіна Фернандес де Кіршнер взяла участь у конференції "Політична та виборча реальність у Латинській Америці" в Мехіко.
Там вона з'явилася у ніжному образі. На ній був штанний костюм із двох кольорів – рожевого і темного відтінку курної троянди, а також блузка в тон.
Крістіна зробила зачіску з прикореневим об'ємом і локонами, насичений макіяж очей і білий манікюр. У вухах у неї були елегантні золоті сережки з камінням, на шиї – золоте намисто, а на руках – золоті каблучки і годинник.
Нагадаємо, у 2022 році Крістіну Фернандес де Кіршнер намагалися вбити. Злочинець біля її будинку в Буенос-Айресі направив на неї пістолет і хотів вистрелити, але зброя не спрацювала.
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