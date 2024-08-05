У рожевому жакеті і з локонами: колишня віцепрезидентка Аргентини на конференції

Колишня віцепрезидентка Аргентини Крістіна Фернандес де Кіршнер взяла участь у конференції "Політична та виборча реальність у Латинській Америці" в Мехіко.

Крістіна Фернандес де Кіршнер / Фото: Associated Press

Там вона з'явилася у ніжному образі. На ній був штанний костюм із двох кольорів – рожевого і темного відтінку курної троянди, а також блузка в тон.

Крістіна Фернандес де Кіршнер / Фото: Associated Press

Крістіна зробила зачіску з прикореневим об'ємом і локонами, насичений макіяж очей і білий манікюр. У вухах у неї були елегантні золоті сережки з камінням, на шиї – золоте намисто, а на руках – золоті каблучки і годинник.

Крістіна Фернандес де Кіршнер / Фото: Associated Press

Крістіна Фернандес де Кіршнер / Фото: Associated Press

Нагадаємо, у 2022 році Крістіну Фернандес де Кіршнер намагалися вбити. Злочинець біля її будинку в Буенос-Айресі направив на неї пістолет і хотів вистрелити, але зброя не спрацювала.

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