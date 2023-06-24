У рожевому жакеті та атласній сукні: елегантна Джилл Байден виступила на заході

Перша леді Джилл Байден відвідала захід у Вашингтоні, присвячений репродуктивним правам жінок. Також там вона виступила із промовою.

Джилл Баден / Фото: Associated Press

З'явилася на трибуні перша леді у білій атласній сукні у квітковий принт, яку доповнював тонкий елегантний пояс із пряжкою. А ось поєднала вона сукню з улюбленим фіолетовим жакетом, підкладка якого була дуже схожа на сукню.

Доповнили образ великі перлинні сережки, браслет із перлів та відповідна йому невелика брошка на жакеті. Також Байден зробила макіяж, підкресливши очі і нанесла трохи рум'ян на щоки.

Джилл Баден, Камала Харріс і Дуглас Емхофф / Фото: Associated Press

Джилл Баден і Дуглас Емхофф / Фото: Associated Press

Захід був присвячений роковинам справи "Доббс проти Жіночої організації охорони здоров'я Джексона", згідно з яким було скасовано демократичне право жінок на аборт. У день мітингу, 23 червня, Байден видав указ, спрямований на розширення доступу до протизаплідних засобів у країні.

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