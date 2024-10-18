У рожевому жакеті та балетках Chanel: Сара Йоркська на відкритті нового відділення лікарні

Сара відкрила передове відділення діагностики раку грудей і подякувала своїм лікарям за те, що вони допомогли їй зустріти 65-й день народження, який вона святкувала у вівторок.

Герцогиня Йоркська привітала персонал лікарні Чілтерн, а потім перерізала блакитну стрічку, а також пригостила тортом на відкритті нового відремонтованого відділення діагностичної візуалізації, в якому є мамографічне відділення.

Для виходу на публіку герцогиня обрала рожевий блейзер від Smythe, чорну водолазку та спідницю середньої довжини, а також пояс від Gucci та шкіряні балетки з лакованими носами від Chanel. Сара розпустила волосся, зробила макіяж та одягла мініатюрні золоті сережки.

Сара Йоркська / Фото: Getty Images

У новому відділенні пацієнти отримають доступ до найсучаснішого обладнання приватної лікарні, включаючи контрастний мамограф, який Сарі показали у деталях.

Нагадаємо, у червні 2023 року у колишньої дружини принца Ендрю під час планової мамографії діагностували рак грудей. Через кілька місяців, у січні 2024 року, їй повідомили, що у неї злоякісна меланома — агресивна форма раку шкіри.

Під час своєї промови персоналу Сара сказала: "У вівторок мені виповнилося 65 років, і саме завдяки відданим своїй справі медичним бригадам, таким як та, з якою я зустрілася сьогодні, я тут, бо це не просто одна людина, це командна робота". Коли мені поставили діагноз, мій розум поринув у найтемніші глибини, і, звичайно ж, я відразу ж зайшла в Інтернет і погуглила "мастектомія" Ви настільки налякані, що думаєте, що не зможете піти і пройти обстеження, тому що вам може загрожувати смертний вирок. Але це не так, оскільки існують чудові медичні бригади, будь то онкологи або фахівці з візуалізації", — цитує її слова Daily Mail.

Перебуваючи в лікарні, Сара наполегливо рекомендувала жінкам не пропускати мамографію і негайно звертатися за допомогою, якщо вони відчувають, що щось вимагає обстеження, сказавши: "Кожному необхідно пройти скринінг. І якщо у вас є якісь побоювання, будь-які побоювання, не соромтеся".

Сара Йоркська / Фото: Getty Images

Раніше герцогиня Йоркська публічно розповідала, що пройти обстеження її буквально змусила сестра Джейн і таким чином врятувала їй життя.

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