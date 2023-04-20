У рожевому жакеті та білих кюлотах: королева Летиція вийшла у світ

50-річна королева одягла короткий жакет рожевого кольору з круглим вирізом і золотими ґудзиками від бренду MIRTO, поєднуючи його з білими штанями-кюлотами від цього ж бренду. Взута Летиція була у бежеві слінгбеки на невисоких підборах від Martinelli і несла в руці рожеву сумку на золотому ремінці-ланцюжку від Pons Quintana.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Її Величність розпустила і красиво уклала волосся, розчесаючи його за проділом, зробила макіяж в улюблених рожевих відтінках і нафарбувала губи рожевим блиском. У вухах у неї сяяли золоті маленькі сережки-кільця.

Минулого свого виходу королева Летиція разом із чоловіком відвідала церемонію вручення Національної спортивної премії в Королівському палаці Ель-Пардо в Мадриді. Того дня вона з'явилася на публіці у шовковій сорочці коралово-червоного кольору від Boss та спідниці-олівці зі шкіри від цього самого бренду.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

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