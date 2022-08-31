У рожевому жакеті з картатим принтом: очільниця Єврокомісії відвідала форум у Словенії

Урсула фон дер Ляєн обрала для свого ділового аутфіту яскравий верх.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн взяла участь у щорічному Бледському стратегічному форумі, який відбувся у Словенії.

Політикиня обрала для такої події діловий образ із яскравим верхом. На ній був рожевий жакет із помаранчевим картатим принтом, який вона поєднала з білим топом і чорними прямими штанями.

Урсула фон дер Ляєн / Фото: Associated Press

Шию Урсула прикрасила делікатним перлинним намистом, а вуха – перлинними сережками-пусетами. Акуратне укладання і макіяж із рожевою помадою завершили аутфіт фон дер Ляєн.

Урсула фон дер Ляєн / Фото: Associated Press

Очільниця Єврокомісії любить яскраві жакети. Минулого разу вона поєднала жакет без коміра кольору фуксії з блакитною сорочкою та чорними штанями.

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