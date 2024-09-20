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У рожевому жакеті з квітами: 85-річна королева Софія обрала яскравий образ для виходу у світ

У рожевому жакеті з квітами: 85-річна королева Софія обрала яскравий образ для виходу у світ

Королева Софія / Фото: Getty Images

85-річна королева Іспанії продовжує активно працювати і днями відвідала новий захід.

Королева Софія відвідала сьогодні Фонд Шампалімо в Лісабоні. Її Величність мала дуже яскравий вигляд в білому топі та рожевому жакеті з квітковою аплікацією, чорних штанях, а в руках тримала невелику чорну сумку. Софія, як завжди, доповнила свій образ численними золотими прикрасами на шиї, сережками у вухах та була з різними каблучками на пальцях. Її волосся було укладено в зачіску, а в макіяжі вона трохи підкреслила очі та губи.

Королева Софія / © Getty Images
Королева Софія / Фото: Getty Images

Аксесуари мати король Філіпа VI дуже любить і кожен свій образ доповнює ними. Чого не скажеш про її невістку королеву Летицію, яка навпаки віддає перевагу мінімалізму в прикрасах і практично не носить каблучок за винятком однієї своєї улюбленої від Coreterno.

Королева Летиція / © Getty Images
Королева Летиція / Фото: Getty Images

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