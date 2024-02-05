У рожевому жакеті з квітковими манжетами та цікавою брошкою: Джилл Байден приїхала з чоловіком до передвиборчого штабу

Президент США Джо Байден і його дружина Джилл Байден відвідали передвиборчий штаб Байдена у Вілмінгтоні, штат Делавер.

Фотографи зазнімкували, як подружжя виходило з літака Air Force One у Міжнародному аеропорту Лос-Анджелеса.

Джо і Джилл Байдени / Фото: Associated Press

Джилл продемонструвала красивий яскравий образ. На ній була довга трикотажна сукня кольору фуксії у широкий рубчик, з коміром і ґудзиками. Зверху вона одягла рожевий твідовий жакет із одним золотим ґудзиком та білими атласними манжетами з квітковим принтом. Взута перша леді була у чорні замшеві чоботи.

Джилл і Джо Байдени / Фото: Associated Press

Міс Байден зробила укладання з локонами, макіяж із акцентом на очах, вуха прикрасила золотими сережками-цвяшками, шию – золотим ланцюжком і підвіскою Mama на делікатному ланцюжку, а руки – золотими браслетами.

Джилл і Джо Байдени / Фото: Associated Press

До лацкану жакета перша леді прикріпила брошку у вигляді прізвища Biden із камінням на підтримку свого чоловіка.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джо Байден був одягнений чорний жакет, чорну олімпійку, світлу картату сорочку, кросівки і чорні окуляри-авіатори.

Джилл і Джо Байдени / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Джилл Байден у блакитному вбранні і перлинних прикрасах з'явилася на заході у Білому домі.

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