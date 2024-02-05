У рожевому жакеті з квітковими манжетами та цікавою брошкою: Джилл Байден приїхала з чоловіком до передвиборчого штабу

Перша леді обрала для перельоту яскравий лук.
Президент США Джо Байден і його дружина Джилл Байден відвідали передвиборчий штаб Байдена у Вілмінгтоні, штат Делавер.
Фотографи зазнімкували, як подружжя виходило з літака Air Force One у Міжнародному аеропорту Лос-Анджелеса.
Джилл продемонструвала красивий яскравий образ. На ній була довга трикотажна сукня кольору фуксії у широкий рубчик, з коміром і ґудзиками. Зверху вона одягла рожевий твідовий жакет із одним золотим ґудзиком та білими атласними манжетами з квітковим принтом. Взута перша леді була у чорні замшеві чоботи.
Міс Байден зробила укладання з локонами, макіяж із акцентом на очах, вуха прикрасила золотими сережками-цвяшками, шию – золотим ланцюжком і підвіскою Mama на делікатному ланцюжку, а руки – золотими браслетами.
До лацкану жакета перша леді прикріпила брошку у вигляді прізвища Biden із камінням на підтримку свого чоловіка.
Джо Байден був одягнений чорний жакет, чорну олімпійку, світлу картату сорочку, кросівки і чорні окуляри-авіатори.
Нагадаємо, Джилл Байден у блакитному вбранні і перлинних прикрасах з'явилася на заході у Білому домі.
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