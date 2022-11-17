У рожевому жакеті з помаранчевою клітинкою: Урсула фон дер Ляєн на саміті G20

Очільниця Єврокомісії у яскравому діловому аутфіті з'явилася на саміті в Індонезії.

Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн взяла участь у саміті G20, який відбувся у Нуса-Дуа.

Там політикиня постала у діловому образі, який складався з прямих чорних штанів, білого топу і яскравого жакету – рожевого з помаранчевою клітинкою. Вбрання вона доповнила чорними туфлями на стійких підборах.

Урсула фон дер Ляєн / Фото: Associated Press

До жакету Урсула прикріпила золоту брошку, шию прикрасила перлинним намистом, а у вухах були сережки з перлів. Вона зробила об'ємне укладання і ніжний макіяж.

Урсула фон дер Ляєн / Фото: Associated Press

Нагадаємо, на зустріч із прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком фон дер Ляєн одягла блідо-рожевий двобортний жакет зі срібними ґудзиками і рожеву футболку з вишитою квіткою зі стразом.

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