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У рожевому жакеті з помаранчевою клітинкою: Урсула фон дер Ляєн на саміті G20

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
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У рожевому жакеті з помаранчевою клітинкою: Урсула фон дер Ляєн на саміті G20

Урсула фон дер Ляєн / Фото: Associated Press

Очільниця Єврокомісії у яскравому діловому аутфіті з'явилася на саміті в Індонезії.

Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн взяла участь у саміті G20, який відбувся у Нуса-Дуа.

Там політикиня постала у діловому образі, який складався з прямих чорних штанів, білого топу і яскравого жакету – рожевого з помаранчевою клітинкою. Вбрання вона доповнила чорними туфлями на стійких підборах.

Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press
Урсула фон дер Ляєн / Фото: Associated Press

До жакету Урсула прикріпила золоту брошку, шию прикрасила перлинним намистом, а у вухах були сережки з перлів. Вона зробила об'ємне укладання і ніжний макіяж.

Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press
Урсула фон дер Ляєн / Фото: Associated Press

Нагадаємо, на зустріч із прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком фон дер Ляєн одягла блідо-рожевий двобортний жакет зі срібними ґудзиками і рожеву футболку з вишитою квіткою зі стразом.

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Дата публікації
Перегляди
828
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