У розкішних прикрасах і сукні з квітами: 84-річна Ненсі Пелосі на державній вечері

Ексспікерка Палати представників США мала чарівний вигляд на заході у Єлисейському палаці.

У Єлисейському палаці відбулася державна вечеря, яку організували президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон із нагоди офіційного візиту президентського подружжя Байденів.

На банкет прибула ексспікерка Палати представників США Ненсі Пелосі.

Політикиня обрала для своєї появи вечірню чорну сукню максі із зображенням срібних квітів на спідниці і чорні замшеві туфлі.

Ненсі Пелосі / Фото: Associated Press

Пелосі зробила укладання з прикореневим об'ємом, макіяж із червоною помадою і доповнила лук розкішними золотими прикрасами з діамантами: сережками, кольє і годинником. У руці вона тримала чорний клатч.

Нагадаємо, Ненсі Пелосі завітала на післяоскарівську вечірку Vanity Fair у Беверлі-Гіллз у вбранні з накидкою з принтом пастельних відтінків. Взута вона була у туфлі кольору металік.

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