У розкішних сукнях та в тіарах: королеви Летиція та Максима на урочистому банкеті

Іспанські король та королева вчора ввечері відвідали державний банкет, організований для них нідерландським королівським подружжям.

Захід відбувся у Королівському палаці в Амстердамі. Королева Іспанії Летиція та королева Нідерландів Максима з'явилися на бенкеті в ефектних вечірніх вбраннях, в тіарах та з коштовними прикрасами.

Король Філіп VI та королева Летиція на прийомі у королівської родини Нідерландів / Фото: Associated Press

Королева Летиція з'явилася на прийомі в пишній синій сукні з довгими рукавами та об'ємній спідниці від іспанського бренду The 2nd Skin доповнивши вбрання діамантовою тіарою Сartier. Вона зробила вечірнє укладання та макіяж, одягла діамантові сережки і перлинну брошку прикріпила до ордена.

Королева Летиція / Фото: Associated Press

Королева Максима прибула на банкет у блідо-блакитній шифоновій сукні від Jantaminiau з глибоким вирізом і складками, одягла тіару Stuart та сережки-висячки з діамантами королеви Вільгельміни. Королева зробила вечірню зачіску та макіяж, до її сукні на грудях була пришпилена діамантова брошка у вигляді банта, а на зап'ястях було по кілька дорогоцінних браслетів.

Король Філіп VI та королева Летиція на прийомі у королівської родини Нідерландів / Фото: Associated Press

Також на банкеті з'явилася спадкоємиця нідерландського трону – принцеса Каратіна-Амалія – старша дочка королеви Максими та короля Віллема-Олександра, а також мати короля та колишня королева Нідерландів – принцеса Беатрікс.

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