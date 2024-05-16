У розкішних вишиванках: Володимир і Олена Зеленські привітали українців зі святом

Сьогодні, 16 травня, у всесвітній День вишиванки Олена Зеленська опублікувала в Instagram красиву світлину зі своїм чоловіком Володимиром Зеленським.

На фото вони постали у розкішних вишиванках. На першій леді була біла сорочка з пишними рукавами, вишита чорними нитками, від бренду Gaptuvalnya, яку вона скомбінувала з чорним низом і шкіряним поясом. На шиї у неї була підвіска у вигляді герба на ланцюжку.

Олена і Володимир Зеленські / Фото: Instagram Олени Зеленської

А президент одягнув чорну сорочку з білою вишивкою від бренду Etnodim, яку поєднав зі штанями хакі.

У дописі президентське подружжя привітало всіх українців зі святом:

"Видимо чи невидимо, вона завжди під пікселем захисника й під формою рятувальника, під халатом медика, курткою енергетика, вона на волонтері, на вчителеві, на всіх, хто тримає оборону.

Наші діти знають її змалечку. Вона – символ єднання всіх поколінь українців крізь століття. Її візерунок такий неповторний, бо вишивається нашими власними справами на полотні, витканому нашими цінностями.

За роки спротиву агресії вона стала неформальним одностроєм усіх, хто відстоює людяність, свободу та право на ідентичність.

З Днем вишиванки, Україно, українці та друзі України!"

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