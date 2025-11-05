ТСН у соціальних мережах

Суспільство
138
1 хв

У розкішній кобальтовій сукні та діамантовій тіарі: королева Летиція відвідала бенкет

Королева Летиція і король Філіпп VI влаштували прийом для султана Оману в Королівському палаці в Мадриді.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Летиція

Королева Летиція / © Getty Images

53-річна іспанська королева обрала для урочистого бенкету кобальтово-синю сукню з бантами на рукавах, пишним подолом від іспанського бренду The 2nd Skin. Її Летиція носила під час державного бенкету у Нідерландах 2024 року.

Розкішний вечірній лук королева доповнила діамантовою тіарою з перлинами від Сartier, сережками-кліпсами з діамантами та улюбленою каблучкою Coreterno. Волосся цього разу Летиція розпустила та зробила хвилясте укладання, а її макіяж був виконаний у рожевих відтінках. А на грудях у неї був орден.

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Король Філіп VI зустрічав гостя у чорному фраку, білій сорочці та краватці-метелику. На ньому були ідеально начищені туфлі та кілька орденів.

Султан Оману, король Філіп VI і королева Летиція / © Getty Images

Султан Оману, король Філіп VI і королева Летиція / © Getty Images

Нагадаємо, на церемонії привітання в Мадриді вчора вдень королева Летиція з’явилася в дуже гарній небесно-блакитній сукні міді від Manuel Pertegaz з різнокольоровою квітковою вишивкою та бантом на шиї, спершу прикривши її довгим чорним пальтом, а потім зняла його та здійснила фурор. Сукню, до речі, королева також носила раніше.

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

