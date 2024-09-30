У розкішній сорочці з квітковою вишивкою: новий кррасивий образ Олени Зеленської

Олена Зеленська повідомила в Instagram, що у Бельгії та Німеччині з’явилися українськомовні аудіогіди.

Він запрацював у Музеї старого мистецтва, Музеї межі століть і Музеї Рене Магрітта, які входять до Королівських музеїв витончених мистецтв Бельгії – комплексу музейних закладів у Брюсселі, де зберігається велика колекція живопису та скульптури.

І ще один гід – у художньому музеї Барберіні у німецькому Потсдамі, відомому своєю колекцією пейзажного живопису світових імпресіоністів і постімпресіоністів.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Отже, наразі у проєкті з українізації пам’яток світу вже 89 аудіогідів у 47 країнах.

"Продовжуємо говорити зі світом мовою мистецтва. Нехай воно буде зрозумілим і примножує порозуміння між вільними країнами світу", – зазначила дружина президента.

З цієї нагоди перша леді записала відеозвернення до всіх, хто взяв участь у відкритті аудіогідів.

На відео вона постала у розкішній білій сорочці з чорною квітковою вишивкою і пишними рукавами, яку поєднала з чорним низом і широким шкіряним поясом.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

У Зеленської було акуратне укладання, макіяж у ніжних відтінках і лаконічні золоті сережки-кільця.

Нагадаємо, Олена Зеленська у бежевому костюмі і з цікавою брошкою виступила на заході у США.

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