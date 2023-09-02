У розкішній сукні і без нігтя: леді Вікторія Герві оконфузилася на червоній доріжці у Венеції

У четвертий день ювілейного 80-го Венеційського кінофестивалю, який традиційно відбувається на острові Лідо, на червоній доріжці з'явилася світська левиця і тусовщиця леді Вікторія Герві.

Леді Вікторія обожнює красиво одягатися, тож і для такого важливого заходу вона обрала ефектний лук.

На аристократці була ніжно-рожева сукня із фатиновим галтером і шлейфом, рясно розшита камінням, паєтками і блискітками. Вона чудово підкреслила її підтягнуту фігуру. Вбрання мало високий розріз, який дозволив леді Вікторії продемонструвати свої стрункі ноги.

Леді Вікторія Герві / Фото: Getty Images

Аутфіт вона доповнила срібними босоніжками зі стразами і на шпильках. Герві зробила акуратне укладання з локонами та макіяж із акцентом на очах.

І все було б ідеально, якби не манікюр світської левиці. На великому пальці руки не було нарощеного нігтя, оскільки на всіх інших були довгі нігті з молочним гель-лаком. Леді Вікторія напевно його зламала, а часу відновити його у неї не було.

Леді Вікторія Герві / Фото: Getty Images

До слова, Герві прийшла на кінофестиваль подивитися прем'єру фільму "Маестро" про легендарного американського диригента і композитора Леонарда Бернстайна. Режисером і головним героєм стрічки виступив Бредлі Купер, який через страйк у Голлівуді не з'явився презентувати свій фільм публіці.

Нагадаємо, на галапоказ фільму "Весела поїздка" у Лондоні леді Вікторія з'явилася у білому комбінезоні, який складався з топа-бюстьє на тонких бретельках і штанів-кльош.

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