У розкішній сукні та діамантовій тіарі: султан Брунея видав свою доньку заміж

У розкішній сукні та діамантовій тіарі: султан Брунея видав свою доньку заміж

36-річна донька султана Брунея — принцеса Фадзілла Любабул — вийшла заміж за "гарного іноземця". Весілля було шикарним.

Один із найбагатших монархів світу — султан Брунея Хассанал Болкіах — видав заміж свою 36-річну доньку — принцесу Фадзіллу Любабул (донька султана від його другої дружини, колишньої стюардеси Маріам Абдул Азіз, з якою він розлучився). Фадзілла – дев'ята з дванадцяти дітей Болкіаха.

Обранцем принцеси став Аванг Абдулла Набіл Махмуд Аль-Хашімі, пише Daily Mail. Детальної інформації про нього немає. Місцевий таблоїд назвав його "гарним іноземцем".

(щоб подивитися на інші знімки, гортайте вправо)

Для своєї доньки султан організував розкішне весілля, яке тривало майже тиждень. Церемоніальні заходи розпочалися ще 16 січня, коли Хассанал Болкіах дав формальне благословення на шлюб доньки. 20 січня у мечеті Омара Алі Сайфуддіна у столиці Брунея Бандар-Сері-Бегавані відбулася релігійна частина одруження. Її відсвяткували гарними салютами із 17 гармат.

А саме весільне свято пишно відбулося у позолоченому залі королівського палацу з дорогими декораціями.

Фото з весілля опублікував в Instagram брат принцеси – принц Абдул Матін. До речі, його вважають найвідомішим холостяком у країні та зіркою Instagram. Хлопець також з'являвся на обкладинці тайського глянцю GQ.

Поділився світлинами новоспечених молодят і малазійський модельєр Бернар Чандран.

Принцеса Фадзілла продемонструвала кілька аутфітів. На одному з урочистостей вона була одягнена у коралове національне вбрання, прикрашене золотом і камінням, і багатоярусний золотий головний убір із золотом та дорогоцінним декором. На її коханому теж було коралове вбрання і золоті прикраси, а також чорний головний убір із золотом.

(щоб подивитись на інші знімки, гортайте вправо)

На фінальній церемонії одруження принцеса Фадзілла з'явилася у розкішному образі. Вона віддала перевагу не традиційному вбранню (як заведено в султанській сім'ї), а сукні європейського фасону. На ній була біла сукня по фігурі з принтом, мереживна фата та діамантова тіара з колекції її мачухи Салехи.

(щоб подивитися на інші знімки, гортайте вправо)

Вбрання принцеса доповнила великими сережками та намистом з медальйоном з дорогоцінного каміння, а також туфлями з діамантовим розсипом. В руках вона тримала невеликий букет зі срібла, декорований коштовним камінням.

Наречений Аванг Абдулла Набіл Махмуд Аль-Хашімі був одягнений у традиційний костюм з такої самої тканини, як у Фадзілли, з військовими атрибутами та коштовностями.

До речі, принцеса Фадзілла закінчила Кінгстонський університет у Лондоні. Вона здобула освіту у галузі міжнародних відносин. Вона є капітаном національної збірної Брунея з нетболу. Принцеса також займається благодійними проєктами з охорони здоров'я та бореться за реформи у цій галузі. До того ж Фадзілла уникає публічності.

Читайте також: