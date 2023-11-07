У розкішній сукні та фамільній тіарі: королева Летиція на вечірньому галаприйомі в Данії

Вчора ввечері для короля Філіпа VI та королеви Летиції данська королева Маргрете II та її син кронпринц Фредерік організували гала-вечерю у палаці Крістіансборг у Копенгагені.

На банкет 51-річна королева Летиція прибула в розкішній синій сукні з пишним подолом і круглим вирізом на декольте та вишивкою у вигляді листя від Felipe Varela, до вбрання підібрала одну з найвеличніших тіар Бурбонів Tiara de Lis та розкішні сережки з сапфірами.

Тіара була подарунком короля Альфонсо XIII його нареченій Вікторії Євгенії на весілля 1906 року.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

Також вечірній образ королева доповнила діамантовим браслетом Cartier на зап'ясті та каблучкою Coreterno, зробила насичений макіяж та зібрала волосся у гарний низький хвіст, накрутивши його локонами.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

До речі, у цій сукні королева Летиція вже з'являлася на публіці 2015 року на галавечері у Королівському палаці Мадрида на честь президента Перу. А у квітні 2017-го повторила образ під час свого державного візиту до Японії. Також королева Летиція була з Орденом Слона, врученим їй королевою Данії Маргрете II.

Королева Летиція і король Філіпп VI на галаприйомі в Данії / Фото: Getty Images

Нагадаємо, в день приїзду до Даніюї Летиція з'явилася в темно-червоній сукні та пальті кольору вівсянки від & Other Stories, а взута в туфлі Magrit.

Королева Летиція та король Філіп VI з королевою Данії Маргрете II, кронпринцем Фредеріком та кронпринцесою Мері / Фото: Getty Images

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