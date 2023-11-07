У розкішній сукні та фамільній тіарі: королева Летиція на вечірньому галаприйомі в Данії

Іспанські король та королева перебувають із триденним державним візитом у Данії.
Вчора ввечері для короля Філіпа VI та королеви Летиції данська королева Маргрете II та її син кронпринц Фредерік організували гала-вечерю у палаці Крістіансборг у Копенгагені.
На банкет 51-річна королева Летиція прибула в розкішній синій сукні з пишним подолом і круглим вирізом на декольте та вишивкою у вигляді листя від Felipe Varela, до вбрання підібрала одну з найвеличніших тіар Бурбонів Tiara de Lis та розкішні сережки з сапфірами.
Тіара була подарунком короля Альфонсо XIII його нареченій Вікторії Євгенії на весілля 1906 року.
Також вечірній образ королева доповнила діамантовим браслетом Cartier на зап'ясті та каблучкою Coreterno, зробила насичений макіяж та зібрала волосся у гарний низький хвіст, накрутивши його локонами.
До речі, у цій сукні королева Летиція вже з'являлася на публіці 2015 року на галавечері у Королівському палаці Мадрида на честь президента Перу. А у квітні 2017-го повторила образ під час свого державного візиту до Японії. Також королева Летиція була з Орденом Слона, врученим їй королевою Данії Маргрете II.
Нагадаємо, в день приїзду до Даніюї Летиція з'явилася в темно-червоній сукні та пальті кольору вівсянки від & Other Stories, а взута в туфлі Magrit.
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