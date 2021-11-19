У розкішній сукні та перуці: Леді Гага на прем'єрі фільму "Дім Гуччі" в Лос-Анджелесі

У розкішній сукні та перуці: Леді Гага на прем'єрі фільму "Дім Гуччі" в Лос-Анджелесі

Зірки фільму "Дім Гуччі" знову вийшли на червону доріжку. Цього разу на прем'єрі в Лос-Анджелесі.

35-річна Леді Гага продемонструвала черговий гламурний образ на червоній доріжці. Цього разу головна героїня фільму "Дім Гуччі" вийшла на публіку в сріблястій сукні без бретельок, розшиті паєтками та з невеликим шлейфом.

Леді Гага / Associated Press

Вбрання чудово силідо на фігурі акторки. Довге волосся Гага сховала під короткою білою перукою, а також зробила, як завжди, насичений макіяж очей і губ, одягла кольє з діамантів, дорогоцінні сережки та кілька каблучок на пальцях.

На доріжці артистка переважно позувала сама чи в компанії свого партнера Адама Драйвера.

Леді Гага / Associated Press

Леді Гага / Associated Press

Леді Гага та Адам Драйвер / Associated Press

Нагадаємо, на прем'єрі в Нью-Йорку Леді Гага сяяла у сукні з відвертим декольте від Armani Prive та з прикрасами Tiffany & Co.

Леді Гага / Associated Press

Леді Гага / Associated Press

А на лондонському показі стрічки вона була в сукні Gucci з колекції Love Parade SS22. У фільмі Леді Гага зіграла роль колишньої дружини Мауріціо Гуччі – Патриції.

Прем'єра фільму "Дім Гуччі" у Нью-Йорку / Getty Images

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