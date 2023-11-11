У розкішній сукні та тіарі: королева Максима з чоловіком королем Віллемом-Олександром з'явилася на нових портретах

Цього року король Віллем-Олександр відзначає десятилітню річницю від дня свого сходження на престол.

28 січня 2013 року королева Нідерландів Беатрікс (мати Віллема-Олександра) виступила по національному телебаченню з оголошенням про своє зречення престолу на користь старшого сина, спадкоємця Віллема-Олександра, принца Оранського. А 30 квітня 2013 року принц Оранський став королем, обравши як тронне подвійне ім'я (хоча раніше передбачалося, що він титулуватиметься Віллем IV).

Віллем-Олександр став першим чоловіком на нідерландському престолі за 123 роки.

Цього року на честь десятої річниці правління короля Віллема-Олександра було випущено нові державні портрети його та його дружини королеви Максими.

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На королеві сукня від Jan Taminiau з неглибоким вирізом на декольте та пишним подолом ніжного пудрово-рожевого кольору та парюра "Стюарт". Волосся зібране у вечірню зачіску, а на обличчі лаконічний макіяж. Король у чорному фраку, білій сорочці та білій краватці-метелику.

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