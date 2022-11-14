У розкішній сукні з кристалами і паєтками: розглядаємо весільний образ Тіффані Трамп

Молодша донька експрезидента США у вбранні від Elie Saab вийшла заміж.

Минулими вихідними молодша донька Дональда Трампа – 29-річна Тіффані Трамп вийшла заміж за 25-річного ліванського мільярдера Майкла Булоса. Весілля відбулося у резиденції Трампа - Мар-а-Лаго у Флориді.

Для важливої події Тіффані обрала розкішну пишну сукню з довгими рукавами від ліванського бренду Elie Saab, розшиту кристалами, бісером і паєтками.

Весілля Тіффані Трамп / Фото: Instagram Іванки Трамп

Аутфіт Тіф доповнила фатою з паєтками і стразами, елегантними сережками з діамантами, гарним укладанням з локонами і макіяжем з акцентом на очах.

Весілля Тіффані Трамп / Фото: Instagram Іванки Трамп

Весілля Тіффані Трамп / Фото: Instagram Іванки Трамп

Наречений був одягнений в елегантний чорний смокінг, білу сорочку і чорний метелик.

До вівтаря наречену вів її батько Дональд Трамп. Вони йшли через красиву арку із кольорових квітів. У руках Тіф тримала невеликий весільний букетик із білих квітів.

Весілля Тіффані Трамп / Фото: Instagram Іванки Трамп

Потім Тіффані змінила весільний лук. Вона переодяглася у лаконічну білу сукню з пікантним декольте, драпуванням, розрізом і невеликим шлейфом. Шию вона прикрасила кольє з дорогоцінного каміння.

Нагадаємо, Тіффані Трамп і Майкл Булос познайомилися на відпочинку на грецькому острові Міконос 2018 року. Вперше разом вони вийшли у світ у серпні 2018 року, відвідавши шоу китайського бренду Taoray Wang. Пропозицію руки та серця Майкл зробив Тіффані у січні цьогоріч.

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