У розкішній сукні з пікантним декольте: королева Мері сяяла на бенкеті в Латвії
Король Данії Фредерік X та королева Мері відвідали урочистий прийом, організований на їхню честь президентом Латвії Едгаром Рінкевичем.
Вчора вдень відбулася офіційна церемонія привітання королівського подружжя Данії в Ризькому замку, а ввечері Їхні Величності відвідали банкет.
Під час вечері королівське подружжя вітало запрошених гостей, а Король виголосив промову, в якій сказав:
«Від імені Королеви і від себе особисто я хотів би подякувати вам за теплий прийом тут, у Латвії. Ми високо цінуємо глибоку гармонію, що панує між двома країнами».
На бенкеті королева Мері з’явилася в червоній сукні Soeren Le Schmidt з красивим вирізом на декольте і короткими рукавами, а також об’ємним струмливим подолом. На грудях у королеви був орден, у руці вона тримала клатч, тіара та сережки на королеві були в едвардіанському стилі, а на зап’ясті браслет.
На церемонії привітання вдень, нагадаємо, королева Данії з’явилася у синій сукні міді теж від бренду Soeren Le Schmidt, взула туфлі зі шкіри рептилії від Prada та взяла із собою клатч Quidam Bags.