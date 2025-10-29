ТСН у соціальних мережах

Суспільство
92
1 хв

У розкішній сукні з пікантним декольте: королева Мері сяяла на бенкеті в Латвії

Король Данії Фредерік X та королева Мері відвідали урочистий прийом, організований на їхню честь президентом Латвії Едгаром Рінкевичем.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Президент Латвії, королева Мері та король Фредерік X

Президент Латвії, королева Мері і король Фредерік X / © Данська королівська родина/Instagram

Вчора вдень відбулася офіційна церемонія привітання королівського подружжя Данії в Ризькому замку, а ввечері Їхні Величності відвідали банкет.

Під час вечері королівське подружжя вітало запрошених гостей, а Король виголосив промову, в якій сказав:

Королева Мері, король Фредерік X і президент Латвії Едгар Рінкевич / © Данська королівська родина/Instagram

Королева Мері, король Фредерік X і президент Латвії Едгар Рінкевич / © Данська королівська родина/Instagram

«Від імені Королеви і від себе особисто я хотів би подякувати вам за теплий прийом тут, у Латвії. Ми високо цінуємо глибоку гармонію, що панує між двома країнами».

Королева Мері, король Фредерік X  / © Данська королівська родина/Instagram

Королева Мері, король Фредерік X  / © Данська королівська родина/Instagram

На бенкеті королева Мері з’явилася в червоній сукні Soeren Le Schmidt з красивим вирізом на декольте і короткими рукавами, а також об’ємним струмливим подолом. На грудях у королеви був орден, у руці вона тримала клатч, тіара та сережки на королеві були в едвардіанському стилі, а на зап’ясті браслет.

Королева Мері, король Фредерік X і президент Латвії Едгар Рінкевич / © Данська королівська родина/Instagram

Королева Мері, король Фредерік X і президент Латвії Едгар Рінкевич / © Данська королівська родина/Instagram

Королева Мері, король Фредерік X і президент Латвії Едгар Рінкевич / © Данська королівська родина/Instagram

Королева Мері, король Фредерік X і президент Латвії Едгар Рінкевич / © Данська королівська родина/Instagram

На церемонії привітання вдень, нагадаємо, королева Данії з’явилася у синій сукні міді теж від бренду Soeren Le Schmidt, взула туфлі зі шкіри рептилії від Prada та взяла із собою клатч Quidam Bags.

Королева Мері, король Фредерік X Латвії / © Associated Press

Королева Мері, король Фредерік X Латвії / © Associated Press

92
